Dream Theater está de volta a Portugal

Iniciaram-se a fazer versões dos Rush e dos Iron Maiden quando ainda eram uns jovens estudantes de Massachusetts sedentos de fazer música e mostrar ao Mundo do que eram capazes.Começaram a aparecer em público e a gravar as primeiras demos com o nome Majestic, mas um grupo de Las Vegas com o mesmo nome obrigou-os a rebatizarem o projeto. Reza a história que foi o pai de Mike Portnoy (baterista) que sugeriu o nome de Dream Theater, em homenagem a um pequeno teatro em Monterey, na Califórnia. E assim ficou.Depois de lançarem o álbum de estreia, ‘When Dream and Day Unite’, em 1989, o grupo nunca mais saiu do ativo, embora da formação inicial já só façam parte John Petrucci e John Myung.Sendo hoje uma das grandes instituições do heavy metal e do metal progressivo, os Dream Theater estão de volta a Portugal para atuarem este sábado, dia 1 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar e no dia seguinte no Campo Pequeno.O pretexto para este regresso ao nosso país é a mais recente digressão ‘Distance Over Time Tour’, que começou em março do ano passado e termina em maio deste ano. Para ouvir está o último disco, ‘Distance Over Time’, lançado em fevereiro de 2019.