Dupla brasileira Sandy e Júnior ilumina o palco da Altice Arena

A primeira vez que apareceram a cantar em público, na televisão, ela tinha apenas seis anos e ele cinco. O sucesso foi tão grande que antes de chegarem aos dez anos já tinham três álbuns gravados.Durante os 17 anos em que estiveram no ativo, os irmãos Sandy e Junior bateram todos os recordes com quase 20 milhões de discos vendidos e, nos anos 90, a imprensa brasileira chegou a comparar o fenómeno à Beatlemania.Separaram-se em 2007, mas nunca deixaram de ouvir o assédio dos fãs para voltarem. Agora, 12 anos depois, Sandy, com 36 anos, e Júnior com 35, decidiram reunir-se para recordar os velhos tempos. A digressão, que arrancou no Brasil, chega agora a Portugal, dia 6 ao Altice Arena, em Lisboa."Quando planeámos este reencontro jamais imaginámos a dimensão que ele tomaria. Muito menos que faríamos shows até no exterior! Estamos muito felizes por regressar a Portugal", afirma Sandy.