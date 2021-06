Primeira casa a produzir um vinho do Porto branco seco, em 1934, a Taylor’s é reconhecida por criar um vinho do Porto adequado para fazer um aperitivo refrescante juntando água tónica. Agora é apresentado já preparado, numa lata de 250 ml, pronta para ser apreciada em qualquer lugar.

"O Taylor’s Chip Dry & Tonic é o culminar de dois anos de trabalho ao lado do Instituto do Vinho do Porto", explica Adrian Bridge, diretor-geral da Taylor’...