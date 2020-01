É tempo de voltar ao exercício físico

Terminada a quadra festiva em que se terá abusado dos prazeres da mesa, é tempo de voltar à rotina do exercício físico que, por esta altura, foi posto de parte. O novo ano é, também, a ocasião perfeita para pôr em prática duas velhas resoluções: mudar os hábitos alimentares e começar a praticar exercício físico.Para quem já faz exercício, parar de treinar provoca efeitos negativos. Para além disso, por estes dias ganhou-se um pouco mais de peso. Tenha no entanto a noção de que o recomeço deve ser gradual no volume e intensidade.Para quem se inicia nesta ‘vida’, saiba que praticar exercício físico em companhia torna o treino mais divertido e o compromisso assumido com outra pessoa equivale a diminuir as ‘baldas’. Em qualquer situação, note a importância do aquecimento. Este é um momento essencial para prevenir lesões e melhorar a flexibilidade.Escolha o local onde vai correr, na rua ou na passadeira de um ginásio. A opção é sua, mas saiba que a passadeira é menos exigente do que a estrada. Caso o objetivo seja perder peso e ganhar força nos músculos, correr na rua será sempre a melhor opção. Promove um gasto calórico mais elevado, não exige uma despesa financeira e é menos monótono.Já quando corre na passadeira não pode argumentar com o estado do tempo para ficar em casa. E o exercício tem menor impacto, o que significa um risco mais diminuto de lesões. De uma ou de outra forma, o essencial é praticar exercício.