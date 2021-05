Experiências gastronómicas e passeios temáticos inspirados na cultura e nos valores defendidos pela casa e comunidade local são novidades que podem ser vividas com os programas especiais da Herdade do Esporão.

No que respeita à gastronomia, o chef Carlos de Albuquerque recebe o chef Bruno Caseiro, do restaurante Cavalariça, para um jantar a quatro mãos. É composto por sete momentos e elaborado com base nas diferentes abordagens ...