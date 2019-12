Espetáculo no Casino Lisboa é uma viagem pelo corpo humano

Uma grande aventura é proposta no espetáculo ‘Viagem pelo Corpo Humano’, um conjunto de representações para toda a família que acontecem no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa.Numa viagem repleta de surpresas, o objetivo é aprender a conhecer melhor o corpo humano, ao mesmo tempo que ficamos a saber como o tornar mais saudável. O ponto de partida acontece quando Maria chega a casa depois de mais um dia de escola. Pronta para as habituais brincadeiras, percebe-se que alguma coisa não está bem. Para preocupação da avó, a criança está sem apetite e sem a sua habitual energia. As preocupações aumentam quando a avó lhe mede a febre...A partir deste argumento vamos conhecer os caminhos do corpo de Maria, os seus órgãos e todos os mistérios. E travamos uma luta com o vírus da varicela, que deixa a criança doente. Órgão a órgão, entre glóbulos brancos e vermelhos, esta é uma história repleta de emoções.Conta com texto de Ana Rangel e músicas de Dino Rodrigues e Telmo Lopes. Acontece aos sábados – 7, 14 e 21 de dezembro –, às 16h30. Para maiores de três anos, o bilhete custa 10 euros.