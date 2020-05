Espetáculos 'drive-in' chegaram a Portugal: Assista a estes concertos à janela... do seu carro

Desconfinar nos tempos que correm significa necessariamente adotar novos hábitos e enfrentar novas realidades. Se há uns meses nos dissessem que não era preciso sair do carro para ver, por exemplo, um concerto ao vivo, provavelmente ninguém acreditaria. A verdade é que os espetáculos drive-in já começam a ser uma realidade em todo o Mundo e Portugal não é exceção.Pedro Abrunhosa é, por exemplo, um dos que já aderiu à nova moda. O músico do Porto apresenta-se amanhã (22h00) no estacionamento do Estúdio 33, na vila de Ansião, em Leiria, num espetáculo que vai decorrer sob o título ‘#vensdecarrinho’.Os bilhetes custam 50 euros por veículo, sendo o número de espectadores determinado pelo número máximo de passageiros permitido por lei para cada veículo. Mas há outras regras a respeitar: o motor do carro deve manter-se desligado durante o concerto e as janelas da viatura devem permanecer fechadas.O espetáculo será, por seu turno, audível pelo equipamento da própria viatura através da frequência indicada à chegada ao recinto. A utilização das instalações sanitárias disponíveis será feita mediante o envio de SMS para a equipa assistente que garantirá que apenas uma pessoa de cada vez poderá utilizar o serviço.Quem também vai estar neste parque de estacionamento de Leiria durante todos os sábados do mês de junho é o ilusionista Luís de Matos, com um "one man show fortemente interativo", pensado exclusivamente para aquele espaço.O humorista Nilton também já passou por lá. Recorde-se que já no passado dia 13, a cantora Maria João tinha inaugurado, com o projeto Ogre Eletric uma programação drive-in na fábrica Braço de Prata, em Lisboa. Aqui os participante até têm direito a comida dentro dos carros. Também a Comic Con Portugal já anunciou que a partir de 1 de Junho vai organizar sessões de cinema em formato drive-in, em diferentes locais a anunciar.Em países como Alemanha e Dinamarca este tipo de espetáculos tornou-se moda nas últimas semanas.