Com as esplanadas abertas desde o passado dia 5 e com o tempo a ajudar, nada melhor do que um lugar ao sol para beber um copo e saborear um belo petisco. Se for com uma boa vista melhor ainda. Em cenário urbano, com paisagem de campo, rio ou de mar, são muitas e boas as sugestões por todo o País. O difícil é mesmo escolher.

A começar pelo Norte, o primeiro destaque vai para o Espaço Porto Cruz, em Vila Nova de Gaia (foto em cima) que ...