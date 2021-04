Localizado no último piso do hotel The Lumiares, no Bairro Alto, o Lumi Rooftop Restaurante e Bar reabre agora com novos petiscos e brunch aos fins de semana e feriados.



A carta, assinada pelo chef João Silva, inclui novas opções como o gaspacho (6 €), croquetes de rabo de boi com pesto de favas (9,50 €), torricado de bacalhau lascado com pimentos assados e grão (13 €) e espetada de borrego com batata nova assada e molho de iogurte ...