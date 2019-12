Esqueça as meias, aposte num vinho

Oferecer um vinho no Natal é um ato que liga bem com a partilha associada à época. A utilidade de um bom tinto ou branco é evidente: podem ser abertos de imediato para tornar a refeição que reúne a família bem mais calorosa.As propostas são variadas e basta deslocar-se a uma boa garrafeira ou a uma superfície comercial para se espantar com a quantidade e qualidade oferecida, com preços que vão dos mais acessíveis a outros nem tanto. Quem preferir pode escolher um vinho do Porto, sempre um clássico que agrada a quem o recebe.Faça a sua pesquisa com tempo e verá que encontra uma qualquer preciosidade que surpreende quem abrir a caixa. Pode ainda escolher uma única garrafa ou um conjunto com propostas que, para além de satisfazerem o palato, enchem os olhos pelo vistosa caixa.Nestas páginas encontra algumas sugestões que vão desde a Casa de Santar, hoje uma das marcas mais emblemáticas do Dão, fruto da sua história e dimensão, à Herdade do Moinho Branco, às portas da vila da Vidigueira, um espaço que a Ribafreixo Wines tem vindo a desenhar desde setembro de 2007.