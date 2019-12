Está a Eurovisão demasiado gay?

Em 2014 Terry Wogan, o lendário comentador britânico e apresentador da Eurovisão, dizia que o festival não era mais um evento de música por estar demasiado politizado e acusava a "mulher barbuda" Conchita Wurst (que venceu nesse ano) de o ter transformado definitivamente num concurso de horrores.A verdade é que as críticas ao festival já vinham de trás e continuariam depois da morte de Wogan, em 2016. Pela visibilidade que tem, a Eurovisão sempre foi palco para manifestações e protestos das mais variadas ordens.Ainda na final deste ano Madonna levou o conflito israelo-palestiniano para o palco, o que até provocou a ira da ministra da Cultura israelita. Ora uma das bandeiras que mais têm estado presentes na Eurovisão é a da defesa da comunidade LGBTI, sendo também ela uma das que mais têm levantado críticas.A Hungria, por exemplo, já anunciou que não vai comparecer na edição de 2020, segundo o ‘The Guardian’, porque o concurso estaria demasiado gay. Não sendo a questão uma novidade, o facto é que a causa da defesa homossexual ganhou terreno nos últimos anos, provocando o desconforto nos mais conservadores. Em 1998, por exemplo, já Dana International, uma mulher transexual Israelita, vencia o concurso e era vítima de ameaças de morte.Em 2007 o comediante ucraniano Andriy Danylko representava a Ucrânia na pele de uma drag queen e era chamado de grotesco. Em 2013, a cantora Finlandesa Krista Siegfrids terminava a sua atuação em palco com um beijo lésbico à sua bailarina.Salvador Sobral, Cláudia Pascoal e Isaura e Conan Osiris. As três últimas participações de Portugal no Festival da Eurovisão foram talvez das mais marcantes das últimas décadas, para nós claro!A primeira porque nos deu a primeira vitória em mais de cinquenta anos e a pontuação mais alta de sempre (758 pontos, na votação combinada dos júris nacionais e do público), a segunda porque havia uma enorme expectativa ainda na ressaca da vitória de Salvador Sobral e a terceira porque Conan Osiris foi seguramente a figura mais extravagante que Portugal mostrou à Europa no evento.A verdade é que Cláudia Pascoal e Isaura ficaram em último lugar na primeira vez que Portugal organizou a Eurovisão em Lisboa e Conan Osiris não chegou sequer à fase final. Isaura acaba de lançar o seu primeiro disco em português, Cláudia Pascoal tem novo single e Conan Osiris estreia dia 12 no Coliseu.