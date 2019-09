Este workshop ensina a lidar com o stress canino

Será que os cães mordem sem avisar? Um cão que mostra a barriga quer mesmo receber festas? E será que gosta tanto de receber abraços como você gosta de os dar?Estas e outras dúvidas vão ser esclarecidas num workshop organizado pelo Aradik – Consultoria Técnica Canina, subordinado ao tema ‘Sinais de Stress nos Cães’ e que acontece amanhã (dia 21) entre as 09h30 e as 12h30, em Sesimbra.O objectivo é abordar os vários sinais de stress, medo e desconforto que os cães exibem, dos mais óbvios aos mais subtis, de modo a melhorar a interacção com uma companhia canina.A participação está aberta tanto a profissionais dos vários ramos que lidam com cães no seu dia a dia, como a voluntários de associações, donos e público em geral com interesse no tema.A sessão terá lugar no CAIES – Centro de Apoio à Incubação de Empresas de Sesimbra.Em Torres Vedras, no domingo, há cãominhada por montes e vales de Matacães, organizada pelo Grupo de Facebook ‘Cães & Aventura’. Para mais detalhes é só consultar a página do evento. Antes de ir neste passeio de oito quilómetros é necessário inscrição: caeseaventura@gmail.com.