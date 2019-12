Exposição 'A beleza tem cor' exibida em Sines

Seis fotógrafos da cidade de Sines, no distrito de Setúbal, foram desafiados a conceber um projeto expositivo que refletisse "um momento do seu trabalho ou um conceito que condensasse a abrangência da sua obra".Jorge Custódio, Rui Pereira, Sofia Costa, Tiago Canhão, Vítor Seromenho e Luís Magalhães lançaram mãos à máquina e reuniram um conjunto de fotografias que agora podem ser apreciadas no Centro de Artes de Sines, até 16 de janeiro de 2020.A coletiva – que revela diferentes olhares sobre o Mundo e até formas diversas de encarar a arte da fotografia – é para ver todos os dias das 14h00 às 20h00. Sábado, domingo e feriados abre meia hora mais tarde.