Exposição em Lisboa revisita a figura de Jesus Cristo

O fotógrafo Paulo Valente inaugurou no domingo passado, no Centro Cultural Mercês (ao Príncipe Real) e no Tabernáculo de Hernâni Miguel (ao Elevador da Bica), em Lisboa, uma exposição que revisita a figura de Jesus Cristo e que pretende fazer-nos refletir sobre o humanismo.Segundo o próprio artista, "não se trata duma colagem a qualquer religião, mas antes uma reflexão transversal a todas elas e sobretudo à humanidade, tão esquecida de que é humana".A mostra, que ficará patente na capital até dia 31 deste mês, segue depois para o Porto, onde pode ser apreciada na galeria Outfiction, de 23 de novembro a 31 de dezembro.