Exposição ideal para quem ama os livros

Nas viagens que fez pelo Mundo, o fotógrafo Inácio Ludgero recolheu imagens de livros onde quer que os encontrasse. Alguns em livrarias muito belas, outros a conviverem com cenouras e alfaces, em simples mercearias.Os registos, agora reunidos na exposição ‘Por Amor aos Livros’, podem ser apreciados na Sala-Galeria Carlos Paredes, da SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, em Lisboa, e pretendem ser, segundo o próprio artista, "um elogio ao livro"."Desde Cuba a Singapura, passando por Lisboa, Óbidos, Coimbra, Porto, Madrid, Barcelona, Paris, Bruxelas, Bruges, Dubai, Kulala Lumpur e Langkawi, encontro o livro que nos provoca num alfarrabista, numa grande livraria, numa biblioteca, no metro, numa cabine telefónica... na rua. Sempre o amor ao livro, ao livro físico, que tenho", explica Inácio Ludgero.A mostra, que ficará patente na capital até ao final do ano, pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 19h00, e tem entrada livre. A galeria fica na rua Gonçalves Crespo, 62.