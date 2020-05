Exposição 'Meet Vincent Van Gogh' está de volta a Lisboa

Aos poucos, museus e galerias nacionais começam a receber mais e mais visitantes. E há bons motivos para isso. Alguns espaços apostam em novas exposições para atrair o interesse do público e voltar à ‘normalidade’, com as devidas medidas de segurança. Mas também há mostras que ficaram em suspenso e voltam agora a abrir as portas.É o caso de ‘Meet Vincent van Gogh’, uma das exposições que mais sucesso teve no nosso país. A experiência que dá a conhecer de perto o mundo do pintor holandês regressa ao terreiro das Minas, em Belém, na próxima quarta-feira (dia 3), com algumas novidades capazes de fazer frente à propagação da Covid-19, entre elas o reforço da higienização do espaço e de organização de acesso de público ao evento, bem como a redução da capacidade em cada momento.Desta forma, a experiência estará aberta apenas de quarta a domingo, das 10h às 19h, e é obrigatório o uso de máscara dentro do espaço e ao longo de todo o percurso. Além disso, as entradas estão organizadas em slots de 30 minutos, sendo permitida a entrada máxima de 10 pessoas a cada 10 minutos.Os bilhetes para esta nova fase de ‘Meet Vincent van Gogh’ já estão à venda e todos os ingressos adquiridos para o período de suspensão, entre 13 de março e 31 de maio, são válidos até ao dia 30 de setembro, não necessitando de ser trocados previamente mas dependendo da disponibilidade do espaço no momento.Além de ter como missão a preservação e difusão da obra de Vincent van Gogh, que continua a fascinar milhares de pessoas, esta experiência apresenta-se como uma viagem pelos sentimentos, angústias, amores e pensamentos do pintor (1853-1890), permitindo aos visitantes tocar e interagir durante toda a visita.Além da exposição permanente ‘Portimão - Território Identidade’, o Museu de Portimão apresenta, até 15 de novembro, as exposições temporárias ‘Cidade Europeia do Desporto 2019’ e ‘O Teatro da Caverna – 25 Anos (1994/2019)’. Já reabriu.O Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa, reabriu com duas novas exposições temporárias: ‘Água Pesada’, de Alexandre Conefrey, e ‘Phytographia Curiosa’, de Inez Teixeira. ‘Arpad Szenes (1897-1985). Obras da coleção também continuam patentes.Um dos destaques da Fundação de Serralves, no Porto, é a mostra ‘Lourdes Castro: A vida como ela é’. Há ainda para ver ‘Orient Express – viagem de retorno’, sobre a obra desenvolvida pelos arquitetos Álvaro Siza e Carlos Castanheira no continente asiático.