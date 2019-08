Exposição no Pavilhão do Conhecimento dá-lhe a saber tudo sobre cães e gatos

Esta é a oportunidade para conhecer mais sobre os nossos amigos cães e gatos. Até dia 8 de setembro, o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, convida miúdos e graúdos a explorarem o mundo dos seus animais de companhia preferidos.A exposição ‘Cães e Gatos’ é formada por três áreas temáticas – ‘Na sua pele’, ‘Na sua cabeça’ e ‘Nas nossas sociedades’ -, num total de 47 módulos interativos. Produzida pela Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, a mostra ensina muito sobre estes animais.Sabia, por exemplo, que um gato pode saltar até cerca de 1, 80 m de altura, ou seja, mais de cinco vezes a sua altura? Depois, cai com ligeireza, com as patas dianteiras a absorverem o choque. O cão salta várias vezes a sua altura: os de defesa ou de salvamento facilmente saltam vedações de 2,30 m.Bilhetes entre 6 e 9 €, e os de família a 24 € - dois adultos com filhos até 17 anos.