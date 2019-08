Fatacil: o melhor do Algarve celebra 40 anos

O Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa recebe, de 16 a dia 25 de agosto, a 40.ª edição da Fatacil, um aniversário que é celebrado com uma edição especial. Além dos espetáculos musicais, o certame conta com uma exposição dos melhores produtos e marcas do Algarve.Para além de diversos artistas que vão subir ao palco da feira, este ano a aposta passa também por youtubers – Tiagovski, Jéssica Pinho, Nuno Moura e Pedro Tim – para atrair os mais novos, um público que representa 35% dos atuais visitantes.Chegar aos 200 mil visitantes é o objetivo desta edição, que aumenta para 60 mil metros quadrados a área de exposição, o que permite chegar aos 800 expositores.Vão estar presentes 210 artesãos, empresas comerciais e industriais e empresas do setor agropecuário, entre outras atividades. O setor equestre continua a ser uma das grandes apostas.