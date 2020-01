Feira celebra caça e pesca em Vilar Formoso

De 31 deste mês a 2 de fevereiro, Vilar Formoso, no concelho de Almeida, acolhe mais uma edição da Feira de Caça, Pesca e Desenvolvimento Rural.O evento decorre no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso, no qual haverá stands de exposição e venda de materiais para caça e pesca, artesanato, produtos gastronómicos, doçaria tradicional, tasquinhas com pratos e petiscos de caça e pesca, exposição de fauna viva (espécies cinegéticas e domésticas), representações institucionais e espetáculos musicais.Durante os três dias do certame decorrerão atividades paralelas, tais como montarias ao javali, largada de perdizes, demonstração de aves de rapina, demonstração de caça ao coelho e tiro virtual, entre outras.No certame, os visitantes podem ver animais da quinta, como ovinos, suínos, caprinos e asininos. Também há exposição de máquinas agrícolas. Ainda no âmbito do certame realizar-se-ão atividades para os mais novos, entre as quais se destaca o Bosque dos Cogumelos.O certame é um ponto de encontro de todos os amantes da caça, da pesca, da natureza e do mundo rural, realizando-se num território com tradições na respetiva área e onde a mesma tem uma considerável importância económica. Pretende-se, ainda, divulgar o património cinegético, natural e paisagístico regional.Decorre até domingo mais uma edição da Feira do Fumeiro, a mais antiga do País. Entre chispes, orelheiras, presuntos, alheiras, há muito por onde escolher.Começam esta sexta-feira em Valado dos Frades as festas de São Sebastião. O ponto alto é no domingo, com a procissão de andores com chouriças e leilão.Sexta-feira e no domingo, o recinto do Senhor do Bonfim acolhe ‘O Campo em Festa’, em que se pode apreciar a comida tradicional, como o cozido à portuguesa.Prossegue sexta-feira e sábado, na Quinta do Francês, a iniciativa Jazz nas Adegas, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música. Também há degustação de tapas de produtos locais.