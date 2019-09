Feira dá a saborear o mel de Sesimbra

Mercados & feiras

O clima ameno da região conjugado com a predominância de alecrim, tomilho, orégão, murta, esteva e rosmaninho conferem ao mel de Sesimbra caraterísticas únicas.Para além do paladar, apresenta um baixo teor de humidade, num valor que ronda entre os 17 e os 18 por cento. Isto, diz quem sabe, é um fator essencial para garantir a qualidade: quanto menos húmido, menos possibilidade há de fermentar.É para promover este produto que, desde 1999, tem lugar a ZimbraMel – Feira do Mel da Península de Setúbal, uma importante mostra do género realizada em Portugal.A iniciativa resulta de uma parceria entre a Câmara de Sesimbra, a Junta de Freguesia do Castelo e a Associação de Apicultores da Península de Setúbal.Nesta feira é ainda possível comprar produtos derivados da apicultura, como geleia real, pólen, própolis, cremes e sabonetes. Está também disponível doçaria, queijo da Azoia, pão e artesanato. Do programa consta ainda a Oficina das Abelhas, para os mais novos, e espetáculos musicais. A exemplo das edições anteriores, a autarquia disponibiliza transporte gratuito para o local da feira a partir de Sesimbra.Não faltam espetáculos musicais, começando com o fado de Sofia Ramos e Cristiano Sousa. Este sábado é a vez do Grupeto do Coreto e Los Cavakitos. No domingo, às 18h30, há música com a Banda Kangurus. Acontece de sexta a domingo, dia 25, no parque Augusto Pólvora, em Maçã. Sexta e sábado das 10h00 às 23h30, domingo das 10h00 às 21h30.Todos os anos, a 24 de agosto, realiza-se a Romaria de São Bartolomeu do Mar, durante a qual as crianças são levadas a mergulhar na água fria. Para que fiquem livres de muitos males.O primeiro Mercado da Riscadinha decorre sábado, 24, a partir das 17h00. A proposta é um sunset no castelo de Palmela, com venda de maçã e lançamento de produtos. Entrada é gratuita.A avenida Marginal é palco, este sábado, entre as 09h00 e as 18h00, da Feira de Velharias e Numismática. Uma oportunidade para se surpreender com a oferta apresentada nas bancas.