Feira das Tasquinhas com pratos típicos no Multiusos de Rio Maior

Tradição gastronómica é o grande trunfo de mais uma edição da iniciativa.

Por José Durão | 17:52

Do galo com nozes ao cabrito serrano, sem esquecer os caracóis da horta, a chanfana serrana, a mão de vaca com grão ou o bacalhau à lapardão, a tradição gastronómica é o grande trunfo da Feira das Tasquinhas de Rio Maior, que começou no passado dia 29 de março e decorre até dia 7 de abril, no Pavilhão Multiusos.



Todos os anos, cerca de 100 mil pessoas visitam esta mostra de gastronomia, a que se junta o artesanato. Aos comes e bebes da cozinha regional em 24 tasquinhas - cada uma decorada de forma alusiva à freguesia que lhe deu origem -, junta-se a oferta musical, com bandinhas de música tradicional e animação noturna.



Este ano sobem ao palco das festas os Rédea Curta, Sunset 91 e Trogloditas. A tenda de DJ conta com Nuno Fernandez e Eurico Lisboa, entre muitos outros.



Para os mais novos foi criada a Tasquinhas Kids, uma zona de diversão que estará aberta de sexta a domingo, onde os visitantes podem deixar as crianças ao cuidado de monitores certificados.