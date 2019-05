Feira de Maio anima vila da Azambuja

A centenária Feira de Maio anima a vila da Azambuja até segunda-feira. Há muita festa brava, atividades equestres, animação popular, música e comes e bebes.Um dos pontos mais altos da festa acontece já esta sexta-feira à noite, com o desfile de campinos, com o gado, à luz dos archotes, seguido de largada noturno.Após a recolha dos toiros tem lugar a distribuição gratuita de sardinhas, pão e vinho em diversos pontos da vila ribatejana. Pela noite dentro há música nos arraiais.Na manhã de domingo vive-se o momento mais solene da feira, com a tradicional homenagem ao campino. Destaque, também, para a corrida de toiros á portuguesa. A gala equestre 'Emoções Ibéricas', na praça do município, encerra o programa de domingo.Do programa constam as largadas diárias de toiros e a animação musical - Aurea atua este sábado. Na Praça das Freguesias celebra-se o melhor da gastronomia regional. No mesmo espaço marcam também presença as empresas locais e o artesanato.