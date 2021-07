O Conservatório de Música de Sintra oferece, em julho e agosto, um programa de férias para crianças dos 6 aos 12 anos.



As Férias Criativas decorrem nas semanas de 19 a 23 de julho e de 23 a 27 de agosto, com opção de frequência para o dia inteiro ou apenas no período da tarde. Cada semana termina com a apresentação de um mini-espetáculo para os pais.