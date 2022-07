oras de conto, jogos, teatro, oficinas, música e, claro, muita diversão. Trata-se do programa ‘Verão no Parque’, que decorre, em Braga, entre os dias 4 deste mês e 26 de agosto. Idealizado para famílias, ATL e associações, está tudo centrado no parque S. João da Ponte.



Contas feitas, no total são promovidas 14 horas de contos, seis oficinas de música, seis oficinas de teatro, seis espetáculos de teatro e mais de 60 sessões de jogos de tabuleiro.









