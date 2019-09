Festa da cerveja está de regresso a Lisboa

A praça do Campo Pequeno recebe, mais uma vez, A Cerveja em Lisboa, um encontro marcado com produtores de diversas marcas. Acontece de 3 a 6 de outubro.A iniciativa decorre bem ao estilo da tradicional Oktoberfest, um lendário festival celebrado na cidade de Munique, na Alemanha. Aponta a organização que este mercado vai dar a oportunidade de se encontrar num só espaço produtores que primam pela qualidade numa boa descoberta das mais diversas categorias e tipologias de cervejas.Nesta 3.ª edição são diversas as atrações e novidades, com a possibilidade de se degustar um leque alargado de cervejas nacionais, internacionais e artesanais. O ambiente é de perfeita festa, com animação permanente num palco central e performances itinerantes.No dia 3, quinta-feira, há uma ‘Beer Party’ entre as 19h00 e a 01h00 com as bandas Baleia Piloto e Madrepaz, que vão atuar ao vivo. Sexta e sábado funciona das 16h00 às 24h00, no domingo das 16h00 às 21h00.Para acompanhar as inúmeras cervejas há um leque de opções de street food. O recinto conta com animação permanente, que inclui um palco com música ao vivo, DJ e outras atrações.Os bilhetes variam entre os 3 € e os 5 €, dependendo da capacidade do copo e da caneca pretendidos. O concerto custa 12 € por pessoa.