Festa da francesinha de regresso à Baixa do Porto

Chama-se Francesinha na Baixa e está de regresso à Baixa portuense entre dia 26 deste mês e 6 de outubro, na Praça de D. João I. O festival celebra este prato típico e convida todos a degustarem uma das mais afamadas especialidades da Invicta.De acordo com a câmara municipal, são quatro os restaurantes da cidade que vão "pôr à prova os seus galardões culinários na confeção de um dos pratos mais típicos e afamados do Porto". Alfândega d’Ouro, Cufra, Madureira’s e Inova estarão presentes na oitava edição desta reconhecida iniciativa.Serão apresentadas 20 propostas diferentes de francesinhas e ao fim de semana a degustação é acompanhada de espetáculos de música ao vivo.O recinto tem lugar para 440 pessoas sentadas, sendo que, na última edição, no ano passado, recebeu mais de 18 mil visitantes. De segunda a sexta-feira, das 12h00 às 17h00, o acesso é gratuito.Fora deste horário, a entrada custa três euros, com uma cerveja incluída. As crianças até aos 12 anos têm acesso gratuito.