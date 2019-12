Festa das Luzes anima Belmonte

Belmonte despede-se de 2019 com muita alegria e animação. A partir de hoje e até dia 30 é palco da Festa das Luzes, um evento que conta com muita música, gastronomia, mostra de produtos regionais, oficinas e visitas temáticas, celebrando a cultura e tradições daquela vila de fortes tradições judaicas – acolheu uma das maiores comunidades de judeus sefarditas de Portugal.A Festa das Luzes marca a celebração do ‘Hanukkah’, festividade judaica que evoca a vitória da luz sobre a escuridão e a luta dos judeus contra os seus opressores.Durante quatro dias, todos os recantos e lugares de Belmonte estarão iluminados, num impressionante espetáculo de luz e cor que seduz o visitante.Em quatro espaços da vila –Museu Judaico de Belmonte, Sinagoga Beit Eliahu, Belmonte Sinai Hotel e Loja Casa da Judiaria – pode ainda ver a exposição ‘Judaísmo e Arte: Histórias da Sala de Aula’, que resulta de um encontro entre a Empresa Municipal de Belmonte - Serviço Educativo e os alunos do 6.º B da Escola Secundária Pedro Álvares Cabral.Decorre até 5 de janeiro, na praça da República, uma feira de Natal com muita animação, música, exposições, teatro, marionetas, dança e gastronomia.Passeios de comboio, árvore de Natal gigante, pista de gelo, mercado e concertos constam do programa festivo, a decorrer.Até dia 1 de janeiro há animação e diversão para todos os gostos na praça de Natal. No Mercado, há pão com chouriço, cachorros e muitas guloseimas.Até 12 de janeiro, a magia e o espírito de Natal invadem as ruas de Braga. Da pista de gelo aos concertos e exposições, das oficinas criativas ao teatro e dança, há muito para ver e fazer.