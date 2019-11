Festa do Espumante regressa ao Alto Minho

Melgaço recebe de sexta-feira a domingo a 5.ª edição da Festa do Espumante, uma mostra desta bebida à base da casta Alvarinho que conta com uma diversidade de produtos regionais, sessões de showcooking com chefes Michelin e provas comentadas.A iniciativa decorre no largo do Mercado, que beneficiou da qualificação do espaço, do aumento da área, com mais de 300 metros quadrados e do crescimento do número de expositores. Aos espumantes provenientes de produtores de Monção e Melgaço junta-se um conjunto de produtos regionais – fumeiro, enchidos, queijos e doçaria.O restaurante Chafarix/DOP Mate, que brilha na conceção do receituário do Alto Minho, apresenta 30 propostas. O destaque vai para as sessões de cozinha ao vivo com a assinatura de cozinheiros mediáticos, como os chefs Estrela Michelin Óscar Geadas e Vítor Matos e os chefs João Cura e Rui Ribeiro, com toques contemporâneos ao tradicional receituário.