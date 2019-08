Festa vínica para um adeus às férias

Bilhetes em pré-venda a 10 euros, no dia do evento a 15 euros, sempre com a oferta do copo de prova. Nas provas especiais ‘à Capela’ terá de se adquirir o bilhete Premium, que custa 15 euros em pré-venda e 20 euros no dia da festa.

Agosto está a terminar, o que para muitos significa o fim das férias de verão. Para finalizar em grande este período, a sugestão passa por uma visita à 5.ª edição da Bye Bye Summer Wine Party.Este ano há uma novidade. A iniciativa decorre este sábado, dia 31, a norte de Portugal, em Vila do Conde, no Villazur Restaurante & Tapas e, em simultâneo, ao lado, na Capela de São Sebastião, espaço onde vão decorrer ‘Provas à Capela’ com vinhos especiais apresentados por diversos enólogos. Dia 6 de setembro é a vez de acontecer no jardim do Lisbon Marriott Hotel.Esta é uma oportunidade de beber vinhos de produtores selecionados, desfrutar de petiscos e vibrar com música, tudo em espaços perfeitos.Este sábado, dia 31, a festa tem lugar pela primeira vez em Vila do Conde. Das 18h00 às 23h00, o Villazur, um espaço com decoração cosmopolita, oferece a sua sala panorâmica do primeiro andar para produtores selecionados e provas de vinhos.No piso de baixo, esplanada e rua circundante há locais para desfrutar das iguarias. A capela de São Sebastião serve de palco às provas de vinhos premium.Na próxima sexta-feira, dia 6, das 18h00 às 23h00, é a vez de Lisboa receber a iniciativa. São esperadas 1500 pessoas no jardim do Lisbon Marriott Hotel. Para além dos mais de 200 vinhos em prova, há cocktails, petiscos, porco no espeto, música e animação.