Festas populares animam Viseu durante 10 dias

De 14 a 24 de junho, as festas dos santos populares em Viseu são o pretexto para diversos eventos de cultura popular recheados de música, dança e gastronomia.A Festa das Freguesias, no parque Aquilino Ribeiro, as marchas populares e as Cavalhadas de Teivas e Vildemoinhos são momentos que vão motivar a visita de milhares de pessoas à cidade de Viriato, este ano destino Nacional da Gastronomia.As Cavalhadas de Vildemoinhos são a tradição joanina mais antiga do Centro do País. No dia de São João, a partir das 09h00, desfilam pela zona centro da cidade.Também dedicadas à gastronomia, onde a broa de Vildemoinhos é rainha, a temática foca-se nas ‘Memórias e Sabores’. Vinte e dois carros alegóricos serão exibidos, sendo que 14 são tradicionais e oito artísticos.Este ano é feito um tributo à GNR, pelo seu centenário em Viseu, podendo assistir-se ao percurso histórico da instituição, através de uma mostra de veículos, desde bicicletas a carros elétricos.