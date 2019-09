Festival de Cinema Aventura leva mais de 20 filmes ao Mercado Municipal de Matosinhos

São mais de 20 filmes e documentários projetados no mercado municipal de Matosinhos, naquela que é a segunda edição do Festival de Cinema Aventura. Até domingo, dia 15, passam histórias com o "poder de inspirar, emocionar e provocar a reflexão".Sábado, às 15h00, acontece um painel sobre viajar à boleia pelo Mundo no feminino. Intitulado ‘À boleia com Marta Durán’, são partilhadas histórias de duas mulheres – Marta Durán e Tania Muxima – que fizeram desta forma de estar um estilo de vida.Marta Durán esteve em 2017, durante três meses, entre a Índia e o Nepal, foi aos EUA e Canadá e ainda passou por África. Já Tania Muxima é uma viajante compulsiva que acredita que viajar à boleia é uma forma descontraída de explorar o Mundo.Prosseguindo na mesma temática, no domingo, dia 15, às 15h30, realiza-se novo painel dedicado à temática ‘Mulheres em Viagem’. Conta com a presença de Filipa Chatilon, Berta BB Couto e Ana Mineiro, que vão dissertar sobre o que significa viajar enquanto mulher.Esta sexta-feira, às 16h30, é exibido ‘Thar-Ua’, com João Garcia. A palavra tibetana significa superada e dá nome ao documentário em que o alpinista expõe os desafios de quatro atletas que tiveram de superar obstáculos impensáveis.Em ‘Thar-Ua’, João Garcia, Ferran Latorre, Alex Txikon e Nuria Dicks partem numa jornada emocional que os leva a enfrentar os seus medos e sentimentos.A entrada é gratuita, programa completo da iniciativa em https://www.festivalcinemaaventura.org/.