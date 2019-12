Festival de sabores com porco preto invade Vila Viçosa

Historicamente preservada em Portugal, a raça do porco preto alentejano é autêntica e valorizada em todo o Mundo pela sua genuinidade. Integrada no Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, a Semana do Porco Preto decorre até ao próximo domingo, dia 8, em restaurantes que apresentam as melhores iguarias.O porco preto apresenta características únicas. Pasta em total liberdade no montado, em regime extensivo, na busca de alimentos disponíveis – bolota e pasto –, o que confere à sua carne peculiaridades gastronómicas.O Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa decorre durante o ano na primeira semana de cada mês. Pretende elevar a oferta à mesa do concelho e cativar os visitantes com ofertas temáticas.Nesta Semana do Porco Preto, a Adega 7160 aposta em entradas com tapas de porco preto ou alheira de porco preto com puré de maçã e ovo de codorniz. Como pratos principais, porco preto grelhado com migas de espargos e farinheira ou bochechas de porco preto estufadas com puré de batata e açafrão. Já o Café Restaurante Florbela Espanca apresenta lagartos de porco preto grelhados.O Núcleo Sportinguista, o restaurante Ouro Branco, a Pousada Convento de Vila Viçosa, o restaurante Safari, os Cucos e a Taverna dos Conjurados completam o leque de espaços gastronómicos que aderem à iniciativa.