Decorre até domingo, no Jardim da Constituição, em Lagos, um Festival de Street Food.Dos hambúrgueres às famosas tostas de meio metro, passando por comida tailandesa e mexicana, e uma grande aposta em comida vegan e vegetariana, a variedade de escolha é um dos grandes atrativos do festival. Caipirinhas, mojitos, sumos naturais e cerveja também não vão faltar.No cartaz musical, destaque para Cuca Roseta (sexta-feira), com a Orquestra Ligeira do Exército. Há animação para crianças.