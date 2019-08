Festival do Crato é paragem obrigatória

Vai começar a romaria ao Crato. A pequena vila do Alto Alentejo acolhe entre os próximos dias 27 e 31 deste mês a 35.ª edição do Festival com o seu nome e promete, uma vez mais, deixar a sua marca no mapa dos grandes eventos musicais do verão. O cartaz dispensa grandes apresentações: Gispy Kings, Ivete Sangalo, The Gift, Gavin James ou Gentleman são apenas alguns dos artistas.O festival, que decorre paralelamente à Feira de Artesanato e Gastronomia, conta ainda com um palco After-Hours com DJ a agitar as madrugadas quentes. São cinco dias de animação naquele que é um dos últimos festivais de verão de 2019. No dia 27 de agosto, a noite ‘Crato Por Tudo’ promete surpresas com a atuação de TOY e de Dj Zanova, conhecidos pela versatilidade dos seus sets. Dia 28 de agosto toca Rob Willow (Rádio Comercial) e dia 29 a pista de dança estará entregue ao Dj Wilson Honrado (Rádio Comercial).A 30 de agosto, a animação é garantida, primeiro pelo Dj João Vaz (M80) e, mais tarde, pelo coletivo I Love Baile Funk. Na madrugada de encerramento, a 31 de agosto, a despedida é feita em grande com o coletivo Karetus e com o DJ Nuno Luz (Rádio Comercial). O Festival inclui ainda um segundo palco, onde o público terá acesso gratuito e poderá desfrutar de espetáculos diários de raiz cultural. Folclore, tango, flamenco, fandango, cante alentejano, fado, entre outros, têm lugar especial e de destaque neste espaço.Para além da música propriamente dita, o visitante pode perder-se nas paisagens bucólicas do município do Crato, povoadas de monumentos megalíticos que atestam a ancestralidade destas paragens, conhecer o vasto património histórico e deliciar-se com as iguarias típicas da região.Com a preocupação de responder às necessidades de quem o visita, o Festival do Crato oferece uma Zona de Camping Ocasional que dista apenas 400 metros do recinto do evento, com amplas áreas de sombra e reforço de segurança com sistema de videovigilância. Foi também criada uma zona reservada para fogareiros, lava-loiças, carregamentos de telemóveis e WC/duche para pessoas com mobilidade reduzida. Haverá ainda disponíveis, 24 horas por dia, áreas de chuveiros, sanitários e uma área de refeitório.