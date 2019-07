Festival do Panda: a festa da criançada

O Rato Renato, a Porquinha Peppa, o Robot Trains, a Ovelha Choné e, claro, o simpático Panda como estrela principal prometem fazer as delícias dos mais pequenos no cartaz da 12.ª edição do Festival Panda, o evento mais esperado do ano.O festival, que além dos concertos integra também muitas atividades ao ar livre no recinto (insufláveis, jogos, áreas de descanso, restauração e momentos de inte- ração com as principais personagens do canal), será este ano dedicado à sustentabilidade ambiental e à preservação da natureza, com o tema ‘Planeta Feliz’.Depois de Vila Nova de Gaia no fim de semana passado, o Panda e a sua equipa partem em digressão para Oeiras (parque dos Poetas) onde o festival se realiza a 5, 6 e 7 de julho, seguindo-se Viseu (Campo José Alves Madeira), no dia 13 de julho e Figueira da Foz (Municipal José Bento Pessoa), no dia 20 de julho. As sessões decorrem às 10h30 e às 17h00.Os ingressos estão à venda na Bilheteira Online e nos locais habituais. Mais informações em www.canalpanda.pt. Só no ano passado, o festival do Panda acolheu no total 75 mil visitantes e afirmou-se como um dia muito especial para os mais novos.