Festival EA Live: Música à solta no Campo Pequeno

Concertos de 40 minutos repartidos por sete bandas e com um DJ set entre as atuações. É este o conceito, o chamado ‘Fast Fest’, que está por detrás do Festival EA que este sábado toma conta da Praça de Toiros do Campo Pequeno.No total são oito horas de música non stop repartidas entre o palco principal e cinco DJ que irão assegurar o Clubbing. Criado de raiz para que o público tenha "uma experiência intensa e livre", diz a organização, o festival conta com Gabriel, o Pensador, The Gift, Capitão Fausto, Diabo na Cruz, Stereossauro, Keep Razors Sharp e Paus.Quanto aos DJ, a noite conta com DJ Ride, Da Chick Dj Set, Isilda Sanches e Nuno Calado e Isac Ace. No Campo Pequeno será instalada uma gigantesca cortina de projeção (30 metros) colocada atrás de um palco especificamente desenhado para a noite.Como a cortina é dotada de geometria variável, as imagens projetadas refletem ainda mais os ambientes criados pelas bandas, sejam eles de intimidade ou de maior espetáculo. O desenho de luz é também um fator importante neste evento, permitindo que o público esteja presente num momento multimédia.Para a experiência ser ainda mais completa, há total liberdade de circulação dentro e fora do recinto: quem lá estiver pode sair e entrar quando quiser ou passear-se da plateia ao balcão de modo a viver da melhor forma os concertos. As portas abrem às 17h00 e encerram perto da 01h30.