Festival Gastronomia de Bordo chega ao Mercado de Peniche

A segunda edição do festival ‘Gastronomia de Bordo’ volta a aportar aos municípios de Peniche, Ílhavo e Murtosa, com o objetivo de projetar a economia de cada território ligada à confeção de pescado, com um destaque particular para os sabores produzidos a bordo das embarcações de pesca longínqua, costeira e lagunar.A iniciativa, que envolve a restauração local, decorre desta sexta-feira a domingo no Mercado Municipal de Peniche, de 8 a 17 de novembro em Ílhavo e de 27 de novembro a 1 de dezembro na Murtosa.Os produtos piscatórios endógenos servem de base à evocação e recriação do receituário tradicional dos três territórios. O festival integra ainda o projeto ‘Territórios com História - Programação Cultural em Rede’ dos municípios de Peniche, Ílhavo e Murtosa.Na iniciativa em Peniche aderem os restaurante Xakra, Wow Restaurante Ride Surf Resort, Sushi Fish, Cantina de Ferrel, Ambassador, Sea Lovers by chef Patrícia Borges, Boina Verde e Confeitaria Calé.Os três municípios estão a dinamizar o projeto de programação cultural em rede ‘Territórios com História: o Mar, as Pescas e as Comunidades’, um projeto que prevê até 2020 - teve início no ano passado - desenvolver cerca de trezentas atividades de valorização do património cultural marítimo associado a cada um destes territórios, como forma de favorecer o incremento do turismo cultural e o aumento da competitividade local.O festival em Peniche aposta na promoção da gastronomia com produtos piscatórios endógenos ligados à pesca costeira.