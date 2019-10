Festival Indiegente reúne artistas num concerto sem paragens

É este o conceito do Festival Indiegente Live que este sábado toma conta do espaço LAV (Lisboa ao Vivo). A noite conta com Bizarra Locomotiva, Cabrita (o novo projeto a solo de João Cabrita), Nancy Knox, Plastica ou Anarchicks.Da mesma forma, também Dead Club, Manu de La Roche, Pista, Rui Maia, The Act-Ups, The Dirty Coal Train, Vaiapraia e The Parkisons fazem parte do cartaz. Destaque especial para o projeto Algumacena, (de Alex D’Alva Teixeira e Ricardo Martins) e para a estreia dos KNOT3, de Selma Uamusse e Toni Fortuna.Recorde-se que a primeira edição do Indiegente Live aconteceu em outubro do ano passado, quando se comemoravam os 21 anos do programa de rádio com o mesmo nome da Antena 3.