É um dos mais distintos e elegantes festivais do verão (talvez rivalizando apelas com o Cool Jazz, em Cascais). O festival Jardins do Marquês arranca esta sexta-feira em Oeiras com os lendários Beach Boys, uma das mais velhas bandas em atividade, tendo o seu vocalista, Mike Love, já 81 anos. No domingo, sobe ao palco Paulo Flores, com a participação especial de Bonga, e dia 5 é a vez da brasileira Marisa Monte desfiar as suas palavras de amor.









