Os tempos mudam, mas as flores continuam a estar no topo dos presentes mais oferecidos e apreciados. Há espécies para todas as carteiras e muitas delas tornam-se inacessíveis aos comuns mortais, dado os valores exorbitantes pelos quais estão disponíveis. Na lista das plantas mais caras do mundo estão as mais belas, mas também as mais difíceis de encontrar.

Flor Kadupul ou Dama da Noite é, para muitos, a flor mais cara do mundo ...