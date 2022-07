Festival de Músicas do Mundo (FMM) de Sines está de regresso. O evento decorre em dois locais, ao longo de nove datas, e conta com quase 50 projetos musicais que vão de Portugal a Cuba, de Espanha ao Brasil, ou da Bélgica à Jamaica. A programação arranca esta sexta-feira em Porto Covo (Largo Marquês de Pombal), com o projeto Lina_Raul Refree, e por ali permanece até domingo (destaque para Aline Frazão, já amanhã).









