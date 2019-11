'Frozen 2': continuação da jornada gelada pelo tom caloroso da Disney

Passam já seis anos da estreia de ‘Frozen’, que rendeu centenas de milhões de euros à Disney e ainda recebeu dois Óscares, incluindo o de Melhor Filme de Animação. Ciente de que a fantasia de contornos gelados marcou os mais novos, o estúdio volta agora em força para uma sequela, que junta a mesma direção, as mesmas vozes e novas canções orelhudas, à espera da mesma (ou mesmo maior...) atenção.‘Frozen 2: Reino de Gelo’, já em exibição, estreou a tempo das férias de Natal e é, a par do novo ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’, a produção mais forte desta época. Tudo nesta continuação parece no lugar certo: as irmãs Ana e Elsa começam a ação enquanto crianças a ouvir um conto sobre as origens de Arendelle para depois, já crescidas, avançarem para uma jornada pela floresta, em busca de respostas para uma intempérie que destrói os solos e suga a água da povoação.Acompanhadas pelo boneco de neve Olaf, que continua a ter direito aos melhores momentos cómicos do filme, bem como de Kristoff e Sven, as duas irmãs vão em busca de uma voz melodiosa que parece querer ajustar contas e resolver um antigo conflito.Mais uma vez com belas imagens animadas, ‘Frozen 2’ desenvolve bem as relações entre as personagens centrais e entretém em vários momentos. Contudo, as barreiras que se colocam na ação são forçadas e a resolução de um poderoso dilema dilui-se com uma facilidade pouco credível. Mais do que uma boa história, esta sequela prefere apostar num misticismo sensível e algo ingénuo, que continuará a agradar ao principal público alvo: os mais novos.Filme de abertura do Lisbon & Sintra Film Festival, este drama social esteve também na corrida à Palma d’Ouro, em Cannes. Uma família enfrenta várias dificuldades, na sequência do colapso financeiro de 2008. Uma furgoneta vai ser uma hipótese de novo negócio, neste novo trabalho duro e sensível do realizador multipremiado Ken Loach.Neste conto aparentemente infantil, uma menina de 10 anos atravessa Lisboa em busca da única pessoa que pode ajudá-la: o primeiro-ministro. Como companhia terá um urso de peluche com tendências suicidas, entre outras bizarras personagens. Esta é uma adaptação de uma peça de teatro de Tiago Rodrigues.