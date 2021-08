Gatos domésticos estão mais 'doces' que nunca após confinamento

Os gatos domésticos mudaram de comportamento durante o confinamento, garante um estudo científico publicado na revista internacional Environmental Research and Public Health e agora dado a conhecer.





Segundo esta publicação, os bichanos tornaram-se mais carentes e mais meigos com os donos, porque estes passaram a dispor de mais tempo para estar com eles. O facto de os donos estarem privados de outros tipo de contacto social levou-os a dirigir mais atenção e afeto para os felinos, o que, por sua vez, os tornou mais meigos e mais carentes.