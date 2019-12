Gatos mutantes perdem carisma no grande ecrã

O musical estreou há 38 anos em Londres, mas tornou-se um fenómeno global quando a Broadway pegou nele e o tem exibido anos a fio. ‘Cats’, já nos cinemas portugueses, ganhou agora a forma de filme e parece ter tudo para singrar: um elenco de luxo, que inclui Taylor Swift, Idris Elba, Judi Dench ou Ian McKellen; um orçamento chorudo (de mais de 85 milhões de euros) e pejado de efeitos digitais; e a música de Andrew Lloyd Webber, inflacionada por novos números e temas inéditos.No entanto, esta produção falha em quase todas as frentes, sendo que a principal fragilidade está, precisamente, na tecnologia que insiste em tornar os felinos em humanoides artificiais, num trabalho de digitalização que afasta qualquer esforço de empatia.‘Cats’ é muito simples em termos narrativos: limita-se a apresentar personagens excêntricas e peludas, enquanto é preciso decidir qual delas vai ascender a uma outra dimensão para representar a tribo Jellicle e viver uma nova vida. É apenas isso, num penoso exercício cheio de coreografias excessivas e dotes vocais, que muitas vezes ultrapassam o limite do suportável.Depois de receber um Óscar por ‘O Discurso do Rei’ (2010) e apostar no musical na obra ‘Os Miseráveis’ (2012), o realizador Tom Hooper viu-se a braços com as críticas logo que o trailer deste ‘Cats’ foi parar às redes sociais. Múltiplas vozes condenaram o aspeto visual do filme, o que forçou o cineasta a refazer várias cenas até 36 horas antes da estreia mundial. O esforço de última hora pouco valeu, já que ‘Cats’ respira falhanço por todos os poros.Sátira aos filmes de espionagem, numa animação produzida pelo mesmo estúdio que criou a saga ‘Idade do Gelo’ ou o mais recente ‘Ferdinando’. A premissa assenta num espião de elite que se vê a braços com um feitiço que o transforma em pássaro. Para seguir a sua missão de salvar o Mundo, tem de confiar num jovem viciado em tecnologia.Comédia simpática sobre os dias de hoje em que a tecnologia pode ditar todos os passos. Adam Devine é Phil, um jovem viciado no telemóvel que liga muito pouco aos afetos e ao contacto com os outros. Tudo promete mudar quando uma nova aplicação se assume como ‘treinadora de vidas’ e assistente virtual, capaz de mudar as rotinas.