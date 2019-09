'Génio das Cores' inaugura exposição em Cascais

As obras de Keith Haring – seja pelos temas que escolhia, pelo traço característico ou pelas cores que sempre usou – são inconfundíveis. O artista plástico americano, que morreu com apenas 31 anos, vítima de Sida, é uma das figuras mais emblemáticas da cena artística nova-iorquina dos anos 80 e, agora, alvo de uma grande exposição em Portugal.A mostra, que inaugura no dia 10, no CascaiShopping (no âmbito do ciclo ‘A Arte vai ter com as Pessoas’) chama-se ‘Keith Haring. Entre a arte, o ativismo e a moda’ e inclui 17 obras provenientes de uma coleção particular de Itália.A curadora Astrid Sauer diz que as obras exemplificam bem o imaginário do artista e revelam o seu lado de ativista social. "Foi sobretudo esse aspeto que nos fez escolher Keith Haring", explica à revista ‘Sexta’. "Através das suas obras, Haring comunicou a sua preocupação com questões como a violência, igualdade de género, homossexualidade, racismo, respondendo a eventos políticos e sociais da época."A exposição, que tem entrada livre, ficará patente até dia 10 de novembro.