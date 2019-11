Génio de Händel inspira espetáculo em Almada

Um espetáculo que homenageia duas das mais conhecidas obras de Händel é a mais recente criação de Teresa Gafeira dedicada à infância. ‘Händel... lá com essa música!’ é o nome da representação da Companhia de Teatro de Almada, em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite de amanhã, dia 30 de novembro, a 15 de dezembro, aos sábados, 16h00, e aos domingos, às 11h00 e às 16h00.Depois de Bach, Mozart, Rossini e Verdi, é a vez do compositor alemão, naturalizado cidadão britânico em 1726, servir de inspiração a esta peça. A criação celebra a música de Georg Friedrich Händel (1685-1759), expoente do barroco musical, cujo génio na composição aliava-se a um domínio do sentido dramático das peças.O espetáculo homenageia duas das mais conhecidas obras de Händel: ‘Música Aquática’, de 1717, conjunto de três suites orquestrais, assim chamado para representar o passeio do rei Jorge I da Grã-Bretanha ao longo do Tamisa durante uma noite de verão, e ‘Música para os Reais Fogos de Artifício’, de 1749, composta por encomenda do rei Jorge II para acompanhar um espetáculo pirotécnico.Preço dos bilhetes a 5 e 10 euros.