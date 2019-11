Gerês Extreme Marathon é uma corrida para duros

Tem como ‘pista’ as estradas de montanha do único Parque Nacional de Portugal – o da Peneda-Gerês – e os participantes usufruem de um cenário deslumbrante. A Gerês Extreme Marathon, conhecida como a maratona mais bela e dura do Mundo, está de regresso, agora na sexta edição. É disputada amanhã e domingo por cerca de 1300 participantes, de várias nacionalidades.Sábado, pelas 15h30, decorre a terceira edição da Extreme Mile, com uma inclinação média de 35%. Esta é uma prova onde não falta a dureza e o desnível comuns às iniciativas organizadas pelo ultramaratonista Carlos Sá, que com o apoio da Câmara Municipal de Terras do Bouro põe a prova de pé.Domingo acontecem diversas provas com distâncias de 42, 32, 21 e 13 km, todas com partida e chegada no centro da vila do Gerês. Os recordes da maratona estão atribuídos, no setor masculino, ao búlgaro Mihail Lalev com a marca de 02:48.13, e, no setor feminino, a Fátima Melo, com 03:20.44.Neste sábado, os participantes podem também participar na plantação de árvores nas aldeias da região. Pelas 10h30 tem início um programa de plantação no centro da aldeia comunitária da Ermida. No final da iniciativa será oferecida a já habitual ‘sopa do pote’, uma quente iguaria para reforçar os estômagos.