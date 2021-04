Um estudo recentemente publicado no ‘Journal of Comparativa Psychology’, uma das principais publicações científicas da área da psicologia, revelou que as personalidades dos golfinhos são mais parecidas com a do Homem do que se julgava.

O estudo avaliou o temperamento de 134 golfinhos de água salgada em oito localizações diferentes do planeta. Cada animal foi monitorizado durante um ano, o que permitiu à equipa de ...