Grândola aposta no arroz e azeite

A Feira de Agosto, em Grândola, destaca nesta edição os produtos endógenos do concelho. O arroz e o azeite são o tema da exposição patente num dos pavilhões.



Não faltam momentos musicais, com a presença dos Xutos & Pontapés, dia 26, Blaya, no domingo 25, ou Miguel Ângelo com a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, este sábado à noite.

