‘Gretel & Hansel’: Clássico está de volta para tentar assombrar

OUTRAS ESTREIAS

Quem pensa que esta nova versão do clássico sombrio dos irmãos Grimm segue a tendência recente de transpor para o grande ecrã versões em imagem real de contos literários infantis vai sair desiludido.Até porque ‘Gretel & Hansel’, já em exibição, sobressai mais como proposta de terror intimista do que como cinema fantástico de encher o olho. Os dados narrativos estão próximos da história de ‘A Casinha de Chocolate’ mas são refeitos na ótica mais realista e negra, passada numa espécie de ‘idade das trevas’, dominada por uma espécie de silêncio... de morte.O título do filme, ao inverter a ordem tradicional do nome dos dois irmãos que se perdem na floresta, é intencional: aqui Gretel é muito mais velha que Hansel e é sobre ela que tudo gira. Em plena adolescência, mas já com um pé na idade adulta, a protagonista (Sophia Lillis, que recentemente deu nas vistas noutro projeto de terror, o de ‘It’) tem de fugir com o irmão de casa, depois de a mãe de ambos ameaçar matá-los. Após algumas peripécias entram numa misteriosa mansão cheia de pratos gastronómicos impressionantes (os doces são trocados por frango ou presunto...), onde mora uma sisuda mulher de poucas palavras.Num ritmo lento, e a espaços aborrecido, ‘Gretel & Hansel’ tem como principal trunfo a direção artística e a criação de um ambiente visual realmente gótico e assustador. Contudo, o filme esgota-se rapidamente, é pretensioso e arrasta-se no compasso da desilusão. É que se está sempre à espera de um abalo que nunca acontece.Aos 77 anos, e antes de se lançar numa quinta aventura de ‘Indiana Jones’ (cuja rodagem acaba de ser anunciada), Harrison Ford quis mostrar, neste drama de aventura, que ainda se ajeita em cenas de cortar a respiração. No entanto, o protagonista é Buck, um cão que vai parar às paisagens frias do Alasca, durante a ‘corrida ao ouro’ de 1890.Nomeada para o Óscar de Melhor Filme Internacional, esta proposta francesa reflete sobre a rotina da polícia e os limites da violência. Os olhos estão postos no agente Stéphane (Damien Bonnard) que chega à localidade de Cherbourg e integra a brigada anti-criminal de Montfermeil, nos arredores de Paris. A crítica tem feito muitos elogios.